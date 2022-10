Deputada Federal eleita Socorro Neri anuncia que foi diagnosticada com Síndrome Metabólica e Nódulo na Tireoide

- Publicidade -

A deputada federal eleita, Socorro Neri (PP) recebeu hoje (11) dois diagnósticos de saúde: Síndrome metabólica e nódulo na tireoide. Numa postagem em rede social, ela compartilhou que recebeu o resultado dos exames e agradeceu aos seus seguidores, amigos pela compreensão. Na ocasião, Neri disse que as visitas de agradecimento aos apoiadores, que estavam sendo realizadas no interior, estariam suspensas.

“Tem sido maravilhosas as visitas de agradecimento aos amigos que caminharam conosco nesta eleição, mas, infelizmente, preciso suspendê-las por uns dias para cuidar da minha saúde. Fui diagnosticada com síndrome metabólica e nódulo na tireoide. O jeito agora é dar uma parada, completar os exames e fazer todo o tratamento que me for recomendado. Em breve estarei de volta”, escreveu.

Socorro Neri foi vice-prefeita na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT). Depois, ele deixou o cargo e assumiu a prefeitura. Tentou a vaga, mas não foi eleita. Sendo apoiada pelo governador Gladson Cameli (PP), recebeu a Secretaria de Educação e Esporte (SEE). Nas eleições deste ano, Socorro foi a deputada federal mais votada do Acre. Recebeu nas urnas 25.842 votos. Ela toma posse na Câmara dos Deputados no dia 1 de janeiro.

AcreNews/Por Wanglézio Braga/Foto: Reprodução