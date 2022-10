Deolane prestará apoio jurídico a Lucas após confissão sobre arma

Shayan Haghbin foi até o closet de A Fazenda 14 para conversar com a produção do reality após ser ameaçado por Lucas. O ator revelou que anda armado, já que é atirador esportivo. Com medo, o iraniano relatou o acontecimento à equipe da Record.

“É bom você ter medo, você vai ver lá fora. Eu não posso, porque eu ando com uns negocinhos diferentes na cinta”, pontuou o ator, imitando uma arma de fogo. “Você tem arma? Isso quer dizer o que?”, questionou o ex-Casamento às Cegas, imitando o gesto feito pelo companheiro de reality

Assista o momento!