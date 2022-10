Dentro de baú, menina de 12 anos é encontrada morta

A polícia da França investiga o assassinato de uma estudante de 12 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de um baú na noite da última sexta-feira (14), perto do prédio onde morava com a família.

A promotoria e fontes próximas ao caso informaram que quatro pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento no crime e estão sob custódia policial.

O corpo da vítima, que estava dentro de um baú de plástico perto de sua residência, foi achado por um morador de rua às 23h (18h pelo horário de Brasília).

Durante esta tarde, a investigação deve realizar uma autópsia para descobrir a causa da morte da jovem. Os primeiros indícios mostram que sua cabeça foi quase arrancada, e que inscrições foram feitas no corpo.

De acordo com fontes próximas ao caso, a menina estava envolvida por tecidos. A estudante de 12 anos tinha pés e mãos atados e seu rosto estava coberto com fita adesiva. Duas malas estavam ao lado do baú.

Na sexta-feira, o pai da menina, e zelador do edifício, ficou preocupado porque ela não havia voltado do colégio às 15h. Ele avisou a esposa que iria até a delegacia para denunciar o desaparecimento.

Em seguida, a mãe da jovem lançou um chamado para testemunhas por meio do Facebook, descrevendo a filha e sua roupa.

Segundo fonte, as câmeras de vigilância do prédio mostram a menina retornando ao prédio. Depois, ela desaparece.