DENARC apreende 222kg de drogas, pistola e coletes balísticos durante mandado de prisão

Uma ação desencadeada pela equipe de policiais do DENARC ( Delegacia de Repreensão ao Narcotráfico), logrou êxito e apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes na manhã desta terça-feira, 25, no bairro Vitória, rua do Divisor, localizada na região do São Francisco, parte alta da cidade de Rio Branco.

A polícia teria ido até o local para cumprir um mandado de prisão, quando chegou na residência, encontrou um homem identificado por B.S.A.S, de 30 anos, que estaria sozinho na casa. Em um dos cômodos, os policiais encontraram uma vasta quantidade de drogas, todas acondicionadas em blocos coloridos, prontas para serem despachadas.

Segundo a Polícia, o local seria um depósito, onde a droga ficava guardada até ser distribuída para outros locais, ou até mesmo outros estados. Na residência foram encontrados 199kg de cocaína e 23kg da super maconha (Skunk), uma pistola 9mm e dois coletes balísticos.

Com essa apreensão, o prejuízo ao crime organizado chega a 4 milhões de reais, preço somente dos produtos entorpecentes.

Todo o material apreendido foi encaminhada a Perícia Criminal, para passar por análise, onde será elaborado um laudo para dar procedimento ao inquérito policial.