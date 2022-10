Delegado da Polícia Civil do Amazonas é assassinado a tiros no Pará; veja vídeos

- Publicidade -

O delegado da Polícia Civil do Amazonas, Aldeney Goes Alves, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (28), na cidade de Belém, no Pará.

O delegado, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) estava passando férias em Belém. O crime aconteceu em uma farmácia e foi flagrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o delegado no caixa, sendo atendido por um funcionário do estabelecimento, quando é abordado por dois criminosos armados.

O delegado cai no chão e ainda consegue sacar sua arma, mas é atingido com vários tiros. Após o crime, os suspeitos fogem. O delegado ainda chegou a ser socorrido e levado à UPA da Sacramenta, mas não resistiu aos ferimentos.

