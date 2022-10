“Deixem Kherson imediatamente”, ordena autoridades de ocupações russas aos civís ucranianos

As autoridades russas de ocupação na cidade ucraniana de Kherson disseram aos civis no sábado que deveriam sair imediatamente por causa do que chamaram de situação militar tensa à medida que as forças da Ucrânia avançam.

Milhares de civis estão saindo há dias do outro lado do rio Dnipro após avisos de uma iminente ofensiva ucraniana para recapturar a cidade, mas o aviso de sábado foi entregue com urgência renovada.

“Devido à situação tensa na frente, o aumento do perigo de bombardeios maciços da cidade e a ameaça de ataques terroristas, todos os civis devem deixar imediatamente a cidade e atravessar para a margem esquerda (leste) do Dnipro!” disse um comunicado publicado no Telegram.

“Cuide da segurança de sua família e amigos! Não esqueça documentos, dinheiro, objetos de valor e roupas”.

O comunicado disse que todos os departamentos e ministérios da administração russa instalada em Kherson também devem sair. Exortou as pessoas a embarcar em barcos fluviais através do Dnipro.

Uma das batalhas mais importantes da guerra de oito meses está chegando ao auge perto de Kherson, enquanto as forças ucranianas avançam ao longo da margem oeste do Dnipro, com o objetivo de recapturar a cidade e cercar milhares de tropas russas.

A Ucrânia impôs um apagão de informações da frente de Kherson, mas o comandante russo, general Sergei Surovikin, disse nesta semana que a situação em Kherson “já é difícil” e que a Rússia “não está descartando decisões difíceis” lá.

Em um briefing no sábado, o Ministério da Defesa russo disse que suas forças repeliram uma tentativa ucraniana de romper sua linha de controle na região de Kherson. A Reuters não pôde confirmar independentemente as alegações do campo de batalha.

Kherson é a única capital de província que a Rússia capturou intacta e manteve desde a invasão de 24 de fevereiro. A região de Kherson foi uma das quatro que o presidente Vladimir Putin disse no mês passado que Moscou estava reivindicando “para sempre” como seu próprio território.

Putin disse que está preparado para recorrer a armas nucleares, se necessário, para defender o que a Rússia reivindica como suas próprias terras. A anexação declarada foi condenada como ilegal pela Ucrânia, seus aliados e pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Fonte/ CNN BRASIL