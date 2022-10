Decreto: Gladson encerra comitê da Covid no Acre e condecora profissionais

O governador Gladson Cameli (Progressistas) revogou o decreto que criou o Pacto Acre Sem Covid, em janeiro de 2021, e o decreto que dispõe sobre as regras de organização e funcionamento do Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19 (CAECOVID), criado em 20 de abril de 2022, e outros dois decretos sobre o posicionamento do estado para enfrentamento da pandemia.

As revogações foram divulgadas no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira (13).

No mesmo decreto, Gladson anunciou a condecoração, em razão dos relevantes serviços prestados ao Estado do Acre, aos órgãos, instituições e agentes públicos que compuseram o Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19 (CAECOVID) e o Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid (GAPASC).

O número de novos casos de Covid por dia no Acre chega a, no máximo, 10, de acordo com os boletins diários divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Além disso, o Estado não notifica novos óbitos pela doença há algumas semanas.

Contilnet