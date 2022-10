Decoração de ouro: o quarto da nova filha de Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca está no final da segunda gravidez e a ansiedade dela e de Zé Felipe está nas alturas. A influenciadora mostrou como será o quarto de Maria Flor, que entre outros detalhes, tem peças de ouro.

O espaço tem uma suíte, que já conta com banheira para a bebê dentro do box do banheiro. O quarto, como descreveram os papais, transmite uma “sensação de paz” e foi decorado em tons neutros, com vários pontos de luz. Um deles é uma pedra, acoplada à parede, com uma luz dentro, que é capaz de iluminar o quarto inteiro.

Vários objetos como o trocador, almofadas e travesseiros foram estampados com o nome de Maria Flor e contam também com uma flor. O tapete que fica abaixo do berço também tem o formato de uma flor e foi encomendado pelo casal.

Um dos toques de leveza ao quarto são os vários pássaros que ficam pendurados no teto, por todo o ambiente. De acordo com Virginia, os objetos são joias e foram banhadas a ouro. “Caro, hein”, brincou Zé Felipe, que assim como a empresária quer ver a nova filha o quanto antes.