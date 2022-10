De olho na ‘LIBERTADORES’ Vidal inicia tratamento no ‘ninho do urubú’

- Publicidade -

Vidal corre contra o tempo para estar à disposição de Dorival Júnior na final da Libertadores.

Quatro dias após fazer uma drenagem no tornozelo direito, o volante chileno voltou ao Ninho do Urubu e iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do Flamengo.

O registro da atividade foi publicado pelo próprio jogador nas redes sociais. “Estamos de volta, cara…”, publicou o chileno, que ficou apenas na academia do centro de treinamento.

Substituído na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, Vidal sofreu trauma na perna e, por causa do “aumento do volume com líquido interno”, precisou passar por uma drenagem no local para poder fazer tratamento.

Ele passou o fim de semana no hospital e recebeu alta nesta segunda-feira. Ele seguirá em tratamento intensivo até sábado, data da final da Libertadores contra o Athletico-PR.

Sem Vidal, o Flamengo enfrenta o Santos nesta terça-feira, pela 34ª rodada do Brasileirão. A delegação embarca na manhã de quarta para Guayaquil, no Equador, sede da grande decisão.

Fonte/ Portal Yahoo.com