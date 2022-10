De forma inesperada homem descobre traição de esposa com melhor amigo

- Publicidade -

Descobrir uma traição não é tarefa fácil para ninguém. A situação fica pior ainda quando ela se, além de saber da pulada de cerca, ela envolver alguém próximo. Foi o que aconteceu com um britânico casado há 16 anos e que soube, de forma inesperada, como sua esposa estava tendo um affair com seu melhor amigo de infância.

Aos 40 anos, um homem relatou ao jornal The Sun que está em dúvida sobre os rumos do próprio matrimônio. Há cerca de uma semana, ele descobriu que sua esposa teve um caso durante meses com seu melhor amigo e, o pior de tudo, ele descobriu a situação por acaso:

“A esposa dele achou que eu sabia e um dia, quando a encontrei pela cidade, ela me questionou como eu estava lidando com a ‘traição’. Chocado e incrédulo, confrontei minha esposa, que desmoronou e me contou tudo”, emendou, ao jornal.

Ao tabloide, ele contou que não convive mais com o melhor amigo, mas que pensa em perdoar a esposa, “só não sabe como”. “Infelizmente, nosso relacionamento ficou ‘obsoleto’ e eu tenho que assumir alguma responsabilidade pelo que aconteceu”, disse. De acordo com ele, parte da traição pode ser sua culpa.

“Olhando para trás, minha esposa se sentiu negligenciada e eu ignorei os sinais. Nossa vida sexual havia se tornado praticamente inexistente e eu parei de lhe fazer elogios. Ela ansiava por afeto e meu ex-melhor amigo deu isso a ela”, revela.

Em seu relato, ele conta que a esposa o garantiu que o caso chegou ao fim há vários meses e que nada passou de sexo. “Aparentemente, eles estavam se esgueirando, fazendo sexo em hotéis e até no carro dele. Não falo com ele desde que descobri e não quero”, contou.

Traição

Pais de um adolescente, ele contou que o casal tem dormido em quartos separados e que ama demais a esposa para perdê-la. “Nós mal nos falamos, mas tenho certeza de que não quero perdê-la também. O que posso fazer para deixar isso para trás e seguir em frente?”, questionou.