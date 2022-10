De acordo com o Datafolha, 10% dos eleitores escolheram candidatos a presidente na última hora

- Publicidade -

Pesquisa realizada pelo instituto Datafolha aponta que 10% dos eleitores decidiram voto para presidente da República entre a véspera e o dia da eleição no primeiro turno, no último domingo (2/10).

Segundo o levantamento, 7% dos eleitores tomaram a decisão no dia da votação e 3%, na véspera. A grande maioria dos eleitores, 81%, já tinha escolhido o favorito um mês antes das eleições, enquanto que 6% decidiram 15 dias antes e 4% na última semana.

Em 2018, de acordo com o Datafolha, 12% se definiram no dia da eleição e 6%, na véspera.

Entre os eleitores que deixaram para decidir na última hora neste ano, de acordo com o Datafolha, a maior parte optou pela candidata do MDB, Simone Tebet (25%). Em seguida aparece o candidato do PDT, Ciro Gomes (18%).

O índice é bem inferior entre os eleitores dos dois principais candidatos da disputa que avançaram para o segundo turno. Segundo o levantamento, 8% dos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiram votar no petista na véspera ou no dia do pleito. Já no presidente Jair Bolsonaro (PL), esse índice foi de 7%.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, foi realizada entre quarta-feira (5/10) e sexta (7/10), e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

