De acordo com INMET, o Acre entra em alerta por riscos de fortes tempestades

O alerta é para um período de 24 horas, com início às 10h desta sexta, e término no mesmo horário do sábado, 29.

Conforme o aviso, o alerta é para chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia. Além disso, há risco de tempestade com ventos entre 60km/h a 100km/h.

Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As instruções do órgão de meteorologia é que em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.