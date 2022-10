Daniel escancara atrito com dupla e clima quente nos bastidores da Globo: “Foi uma briga mesmo”

- Publicidade -

Por muitos anos, Daniel formou ao lado de João Paulo uma das duplas mais consagradas do meio sertanejo. Durante o período em que estavam no auge, eles tiveram que bater de frente com os Amigos: Leonardo & Leandro, Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororo.

Mesmo tendo as três duplas como concorrentes em um projeto grandioso, João Paulo e Daniel não deixaram de se destacar. Durante o bate-papo com André Piunti, o famoso acabou falando sobre o assunto. “Tem quatro disco de vocês seguidos, que bate de frente com a turma dos Amigos. Como era esse processo de repertório?”, quis saber o entrevistador.

“Eu diria que o diferencial da dupla foi um dos fatores. Eu acho que por ser realmente diferente, talvez no momento em que aquelas três duplas eram realmente o auge de tudo, as pessoas sentiam uma certa carência de algo novo. O repertório também é fundamental, não tem jeito”, disse Daniel.

“Quem surgiu na nossa vida foi o Manoelzinho. Por ter o contato que ele sempre teve com música, ele facilitou que a gente pudesse ter um bom repertório em mãos”, disse ele. O sertanejo demonstrou gratidão pela vida do homem e por tudo que ele proporionou para a dupla. O cantor ainda lembrou um atrito que teve com uma famosa dupla por conta da música Estou Apaixonado.

Daniel lembrou que eles lançaram a canção na mesma época que uma dupla, Donato & Stefano. Contudo, eles acabaram se encontrando nos bastidores da Globo, mas na época o clima esquentou. “Eles não queriam cruzar com a gente porque estavam bravos. Foi uma briga mesmo, nós não brigamos”, disparou o famoso.

TV Foco