Damares Alves diz em igreja durante culto que “O inferno se levantou contra Bolsonaro”

Damares e outras políticas começaram por Goiânia (GO), no sábado (8/10), a peregrinação que farão pelo país em campanha por Bolsonaro, ao lado da primeira-dama.

Na Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia, Damares disse que Bolsonaro ordenou ações para resgate de crianças que teriam sido traficadas com fins sexuais para outros países através da Ilha do Marajó, no Pará. Em seguida, ela falou que há uma “guerra espiritual” contra Bolsonaro.