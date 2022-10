Damares admite não ter provas de crimes sexuais com crianças: ‘Ouvi na rua’

A futura senadora bolsonarista Damares Alves declarou em entrevista nesta quinta-feira (13/10) que “ouviu nas ruas” as denúncias que fez sobre o suposto abuso de crianças no Pará. A declaração da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi feita ao jornal O Globo.

“O que eu falo no meu vídeo são as conversas que eu tenho com o povo na rua. Eu não tenho acesso, os dados são sigilosos. Mas nenhuma denúncia que chegou na ouvidoria deixou de ser encaminhada”, disse, cinco dias após fazer os ataques.