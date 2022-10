Dado Dolabella tem reação espontânea ao encontrar sogro em show de Wanessa

Nas primeiras semanas da reaproximação entre Wanessa e Dado Dolabella, Zezé Di Camargo até tentou proteger a filha. Depois, adotando um tom mais brando, o cantor revelou em algumas entrevistas que não era “nem contra, nem a favor” do relacionamento. Atualmente, meses após o início do relacionamento, a paz parece ter reinado na família Camargo.

Na noite de terça-feira (11), Zezé e Wanessa fizeram um show em São Paulo. Na plateia, Dado levou a filha e curtiu o show ao lado dos filhos da namorada. No decorrer do show, sogro e genro tiveram uma reação espontânea que derreteu a web.

Em um determinado momento, Zezé se aproxima da onde Dado estava e aperta a mão do ator, que beija o sogro. Sorrindo, Zezé parece ter gostado do carinho do genro.

Dado Dolabella faz declaração pública à Wanessa

Também na terça-feira, Dado Dolabella fez a primeira declaração de amor pública à namorada nas redes sociais. A mensagem de Dado Dolabella derreteu os seguidores e fãs do casal.

Em seu Instagram, Wanessa relembrou o lançamento de “O Amor Não Deixa”, lançada há 22 anos. O clipe da música teve a participação de Dado Dolabella e foi através dos trabalhos juntos que a cantora e Dado deram início no namoro.

Fonte: Purepeople