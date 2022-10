“Da minha parte não haverá jogo baixo e rasteiro” diz Lula sobre os debates

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PT, afirmou, nesta segunda-feira (10/10), que participará dos debates contra Jair Bolsonaro (PL) nesta última etapa de campanha eleitoral. Segundo o petista, por parte dele “não haverá baixo nível ou jogo rasteiro” durante os confrontos.

A afirmação foi feita durante entrevista à Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. O candidato embarca ao estado nesta semana para uma série de agendas em comunidades locais.

Questionado sobre a participação nos debates em TV, Lula disse que sua postura será “da forma que tem que ser em um debate”. “Duas pessoas apresentando propostas, uma pessoa questionando a outra. Fazer uma comparação entre os dois governos para que o povo possa avaliar quem tem mais condições de governar o Brasil”, disse.

Durante a entrevista, o candidato criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. Na última sexta-feira (7/10), Bolsonaro apareceu aos gritos durante entrevista a jornalistas no Palácio da Alvorada. Além disso, nos debates do primeiro turno, os dois presidenciáveis trocaram uma série de críticas e acusações.

“Vejo o presidente aparecendo na televisão meio nervoso, ofendendo as pessoas, xingando as pessoas. Da minha parte não haverá baixo nível nem jogo rasteiro. Estarei falando com você, com seu filho, seu neto, seu cunhado, seu empregado, com as pessoas do Brasil. Não estarei falando com o presidente. Estarei falando com as mulheres, homens, adolescentes […] para tentar convence-los de que a proposta do PT é melhor”, concluiu.

