Curiosidades: Conheça o organismo microscópico e sem cérebro que foi detectado por cientista com um ‘computador’ semelhante a relógio em seu organismo

Pequenas criaturas unicelulares obviamente não têm espaço para um cérebro que lhes diga como se mover de maneiras complexas, então, para se locomover, elas geralmente rolam, deslizam ou nadam.

Mas os habitantes microscópicos de lagos chamados Euplotes eurystomus dominaram uma maneira de andar sem cérebro: Correndo como insetos, com seus 14 pequenos apêndices.

Eles parecem se mover um pouco como as esculturas cinéticas projetadas pelos holandeses chamadas Strandbeasts, com conexões semelhantes a um relógio que os percorrem por meio de padrão de estados definidos que podem ser ajustados em resposta ao ambiente.

“Parecia haver essa lógica sequencial acontecendo com os movimentos”, diz o biofísico Ben Larson, da Universidade da Califórnia, San Francisco (UCSF), no artigo publicado na Current Biology. “Eles não eram aleatórios e começamos a suspeitar que havia algum tipo de processamento de informações acontecendo.”

Esses protozoários, organismos unicelulares com características semelhantes a animais – têm 14 feixes de cílios individuais que funcionam juntos como pernas, chamadas cirros. Eles podem usar esses cirros para nadar e andar enquanto caçam ativamente suas presas.

