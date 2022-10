CURIOSIDADES: Conheça alguns artefatos desenvolvidos pelo brilhante ‘Leonardo Da Vinci’

Uma análise cuidadosa das pinceladas ao redor da boca de Mona Lisa indica que Da Vinci tentou pintá-la com a sugestão de um sorriso de propósito. Isso levou as pessoas a dizerem que ela estava escondendo algo, talvez um segredo importante. Na verdade, com milhares de visitantes à casa da pintura no Louvre todos os dias, parece que muitas pessoas têm suas próprias teorias sobre o que ela realmente estava pensando.