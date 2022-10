CURIOSIDADES: conheça a intrigante hirstória dos dez dias que não existiram

Você sabe o que aconteceu há 440 anos, no dia 12 de outubro de 1582? Não aconteceu nada, nadinha mesmo. Simplesmente porque esse dia nunca existiu.

Na verdade, 10 dias inteiros foram suprimidos do mês de outubro daquele ano. Um mês com apenas 21 dias e muita confusão. E todo esse transtorno foi gerado por conta dos astros.

Quando falamos que astronomia é a primeira da ciências, os calendários são uma prova disso. Em vários lugares distintos do Globo os calendários surgiram há milhares de anos, todos eles baseados em ciclos astronômicos do Sol, da Lua ou dos dois ao mesmo tempo. Dessa forma, a observação dos astros era de fundamental importância para a definição dos calendários.

Só que esse calendário era muito problemático principalmente porque os ciclos lunares e solares não se encaixavam. Isso exigia a adição de meses extras, com quantidade variável de dias, para completar o ano. Uma confusão que só foi desfeita no ano 46 antes de Cristo, com a adoção do Calendário Juliano.