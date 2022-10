Cunhado do prefeito de Capixaba é encontrado morto às margens da BR 317

- Publicidade -

Na manhã desta terça-feira, 11, populares que trafegavam na altura do km 21 da BR 317, região da Vila Caquetá, entre Rio Branco, a capital do Acre e o município amazonense de Boca do Acre, encontraram o corpo de um homem caído a margem da BR 317, os moradores supondo que o homem teria sido vítima de acidente de trânsito, acionaram a Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Quando a equipe chegou ao local, constatou que o corpo do homem apresentava sinais de violência e a causa da morte estava evidenciada como crime de homicídio e não acidente de trânsito. Minutos depois da chegada de policiais militares, a vítima foi identificada como sendo Levi Vieira, 50 anos, mais conhecido pelo apelido de Cowboy.

Levi era proprietário de uma Selaria na Vila Caquetá e bastante conhecido por ser cunhado do prefeito Manoel Maia, do município de Capixaba.

De acordo com informações, Levi Cowboy foi assassinado a golpes de faca que teriam cortado o pescoço da vítima.

A Polícia Civil, ainda não sabe quem matou Levi e qual a motivação. O caso será investigado pela Delegacia do município de Porto Acre.