Cultura e História: Conheça um pouco mais sobre a fascinante história de ‘Leônidas I’, o destemido Rei de Esparta

O crescimento do mundo grego em meio a sociedade do mundo antigo, aconteceu relativamente rápido, com cidades como Atenas, Esparta, Delos e dentre outras, ficando famosas por representarem grandes centros econômicos, culturais e militares de seu período.

Cada cidade grega, porém, possuía características especificas, que nos possibilita hoje em dia, milênios depois, de conseguirmos enxergá-las por prismas específicos.

Enquanto algumas cidades ficaram conhecidas por seu apogeu político e administrativo, como Atenas, outras ficaram conhecidos pela sua capacidade militar e brutalidade, caso de Esparta, que, no que lhe concerne, mostrou ao mundo antigo grandes nomes de sua cultura.

O grande rei de Esparta Leônidas I, filho de Anaxândrides II, foi em sua época um dos mais famosos líderes do mundo grego, tendo até mesmo protagonizado uma das mais históricas batalhas da Grécia antiga, a Batalha de Termópila contra os persas liderados pelo rei Xerxes.

Talvez Leônidas I, rei de Esparta entre os anos de 491 a.C. e 480 a.C., tenha sido o mais celebre nome da história daquele povo, tendo seu nome elevado a um alto patamar após a famosa Batalha de Termópilas, quando ele liderou um pequeno grupo de guerreiros (cerca de 7000 homens) contra o exército do rei persa Xérxes I, e mesmo com um número de guerreiros extremamente inferior, freou por mais de dois dias o avanço persa, causando grande número a campanha deles.

No momento do combate, seu exército estava centralizado no desfiladeiro de Termópilas, que une a Tessália à Beócia, e enquanto seus homens se agrupavam e continham os persas, somente 300 soldados faziam sua guarda pessoal, daí surge o famoso mito dos ‘’300 de Esparta’’, traduzido pela indústria cinematográfica e literária contemporânea como uma guerra entre 200 mil persas contra 300 espartanos, mas sabemos hoje que na realidade, esse contingente de homens chegava à cerca de 7000 soldados, e os 300 eram somente a guarda pessoal do líder e general espartano.

Acredita-se que, durante a batalha, mais de 20 mil persas sucumbiram às tropas gregas, e de acordo com relatos do historiador antigo Pausânias, os gregos em momento algum recuaram ou cogitaram desistência. Entretanto, mesmo com a sua bravura e grande tática de guerra, no ano de 480 a.C., os persas acabaram saindo vitoriosos, Leônidas teve sua cabeça removida do corpo e os homens que restaram do conflito fora brutalmente derrotado.

Apesar da derrota, o nome de Leônidas foi lembrado pela bravura e conhecimento militar, conseguindo antes de ser derrotado, levar consigo mais de 20 mil persas, quase o triplo da quantidade de homens que ele liderava.

Fonte/ Portal Estudos Históricos