Cruzeiro x Ituano: criança de 7 anos é atingida por cadeira no Mineirão

- Publicidade -

O duelo entre Cruzeiro e Ituano na noite da última quarta-feira (5) ficou marcado por um fato lamentável. A torcedora do Cruzeiro, Alicia Danielli Maia Freitas, de 7 anos, e o pai da menina, Renan Freitas, foram atingidos por uma cadeira arremessada por Marcos Adriano de Oliveira, de 29 anos, identificado por outros torcedores presentes no setor Amarelo Superior, local onde ocorreu o fato. A noite que era para ser de festa, já que era a primeira vez na menina no Mineirão, terminou de forma triste.

Renan Freitas, em entrevista a TV Alterosa, contou como foi os momentos de desespero ao perceber que a filha havia se machucado. A cadeira acertou o rosto de Alicia, que teve o supercílio cortado. “De repente fomos atingidos por uma cadeira, que bateu em mim e na minha filha jogando nos dois no chão. Quando eu fui levantar, ela estava com o olho todo ensanguentado. Nessa hora eu entrei em desespero. A única coisa que eu pensei foi em pedir ajuda” disse.

Em nota, o Mineirão informou que lamenta e se sensibiliza com o caso da menina Alicia. O comunicado também informa que Alicia foi atendida no posto médico e, posteriormente, encaminhada ao hospital. O agressor, Marcos de Oliveira foi preso em flagrante pela Polícia e responderá por tentativa de homicídio.

O Cruzeiro também lamentou o ocorrido e afirmou que fará contato com a família da criança. A Máfia Azul, maior Torcida Organizada do Cruzeiro, se manifestou por meio de sua conta oficial.

‘Anunciamos a expulsão do componente Marcos Adriano de Oliveira (Marcos 22), por conduta inadequada, levando perigo aos torcedores ao arremessar objetos na arquibancada. Sendo assim, o mesmo fica proibido de frequentar qualquer evento de nossa torcida, setores onde ficamos nos estádios ou adquirir qualquer vestimenta referente a torcida ou comando”, destacou.

O pai de Alicia contou que a filha está muito abalada e que não quer mais voltar ao estádio. “Ela já me falou que não quer vir mais ao Mineirão. Era o sonho dela, era o sonho dela conhecer o Edu (atacante celeste) e tirar uma foto com o Fubá (torcedor do Cruzeiro). Não deu tempo de fazer nada disso, por culpa de alguém que não tem nenhum respeito pelo ser humano”

Veja na íntegra a nota do Mineirão:

“O Mineirão lamenta e se sensibiliza com o caso de uma criança atingida por um banco de cadeira na partida entre Cruzeiro e Ituano, nessa quarta-feira (5). O estádio tomou conhecimento e acompanhou o fato, que ocorreu no setor Amarelo Superior. O autor foi identificado na hora pela Polícia Militar e preso em flagrante. A criança foi atendida no posto médico e, posteriormente, encaminhada ao hospital.

O Mineirão repudia, veementemente, atitudes de vandalismo e violência como essa, comportamento que vem se repetindo, mesmo com campanhas promovidas pelos clubes e pelo estádio nas redes sociais, telão e sistema de som.

Só em 2022, a administração contabilizou 4.800 cadeiras danificadas em 45 partidas, média de uma cadeira quebrada a cada 50 segundos de jogo. Quando atiradas a esmo, as cadeiras ou pedaços vandalizados podem atingir pessoas e os responsáveis processados criminalmente. Além de atingir pessoas, o prejuízo até o momento para os clubes mandantes é de R$ 345.911,74”, diz a nota.