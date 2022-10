Criminosos armados assaltam torcedores que assistiam jogo de futebol; Veja vídeo

Dois criminosos armados assaltaram uma lanchonete e Bar, na noite desta quarta-feira (12), na rua Goiaba, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O crime aconteceu no momento em que as vítimas assistiam a um jogo de futebol. Moradores denunciaram que os assaltos são frequentes na área e cobram policiamento.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que os indivíduos, se aproximam do estabelecimento, abordam as pessoas que estavam sentadas assistindo a partida de futebol e obrigam as vítimas a entregar os pertences. Após a ação criminosa, eles fogem do local. (Veja abaixo).

Um morador da área que preferiu não se identificar, informou em entrevista à equipe de reportagem do D24AM que essa não é a primeira vez que um crime parecido acontece.

“Estamos sem policiamento aqui no local, uma vez ou outra uma viatura passa por aqui. Os dois bandidos chegaram em um carro, desceram e logo vieram em direção das pessoas que estavam assistindo o jogo do flamengo aqui na rua. Os moradores aqui da área sempre fazem isso, agora estamos a mercer dos criminosos”, pontuou o morador da área.

Ainda conforme as imagens é possível perceber que um homem ainda consegue correr ao perceber o assalto. Os suspeitos conseguiram levar dinheiro, cordão e celulares da vítima.

As imagens do circuito de segurança devem ajudar na identificação dos dos suspeitos.

Veja vídeo: