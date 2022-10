Criminoso foragido do Acre, mata homem em Rondônia e é preso

- Publicidade -

Uma equipe da Polícia Militar em uma rápida ação conseguiu prender o foragido do Estado do Acre, Elias da Silva Costa, 36, acusado de praticar um homicídio brutal no ramal Santa Quitéria, distrito de Extrema, em Porto Velho (RO).

O crime aconteceu nesta segunda-feira (03) e o acusado foi preso no distrito de Vista Alegre do Abunã. Elias não confessou a motivação para o crime.

A vítima de prenome Luciano foi morta na zona rural de Extrema com vários golpes de facão e pauladas.

Luciano teve o rosto desfigurado e o braço quebrado devido a brutalidade das agressões.

O acusado fugiu, mas os policiais do 9° Batalhão após diligências conseguiram prendê-lo ainda em flagrante.

Preso, Elias que estava foragido do Acre, também por homicídio, ficou à disposição da Justiça.