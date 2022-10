Criança que teve sequestro flagrado por câmeras é resgatada; Veja vídeo

Uma criança de 9 anos que havia sido sequestrada no México foi resgatada. O anúncio foi feito por autoridades locais nesta quinta-feira (13).

O sequestro foi registrado por câmeras de segurança. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram dois suspeitos saíram de um carro, apontaram a arma para uma mulher que estava com um menino e o obrigaram a entrar no carro.

Um dos criminosos também agrediu a mãe da criança com uma pistola e rouba seus pertences. Antes de fugir, o homem parece dar instruções para a mulher com gestos ameaçadores. Toda a ação criminoso leva aproximadamente 30 segundos.

O subsecretário de Segurança Pública, Ricardo Mejía, confirmou que as vítimas do ataque foram mãe e filho, moradores de um município do Estado do México.

Membros da organização criminosa que mantinha a criança em cativeiro foram presos. Os sequestradores exigiam um resgate de 4 milhões de pesos (pouco mais de R$ 1 milhão).

Veja o vídeo: