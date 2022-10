Criança de 5 anos morre engasgado com balão de festa

- Publicidade -

Um menino de apenas 5 anos de idade, identificado como William Gabriel, morreu ao aspirar um balão de festa nesta terça-feira (4), em Porto Belo no Litoral Norte de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e constatou a morte da criança após inúmeras tentativas de ressuscitação.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender ao menino, que estaria sofrendo com obstrução das vias aéreas, estado chamado de “Ovace” pela equipe técnica provocado pela bexiga.

Enquanto ainda estavam se deslocando até o local informado, os bombeiros já acharam o carro com o pisca-alerta ligado, com pessoas acenando aos socorristas, porém não foi possível salvar a criança.

William sofreu uma parada cardiorrespiratória e nos primeiros minutos de atendimento pelos bombeiros, o menino já apresentava sinais de cianose, com pupilas dilatadas.

Ainda assim, os socorristas fizeram manobras de ressuscitação por 45 minutos, mas infelizmente, mesmo após a retirada do balão, o menino não reagiu.

A criança era conhecida pela comunidade de Porto Belo, nas redes sociais muitas pessoas prestaram homenagens a William e solidariedade a família do pequeno.