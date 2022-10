Criança de 11 anos tem mal súbito e morre assistindo aula em escola

Uma criança de 11 anos morreu nesta sexta-feira (14) após passar mal em uma escola municipal no Bairro Jangurussu, em Fortaleza. O menino estava na classe, assistindo a uma aula, quando se sentiu mal. Ele chegou a ser socorrido por professores e por agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e morreu.

A Secretaria Municipal da Educação lamentou o falecimento do aluno da escola municipal Professor Francisco de Melo Jaborandi. A criança cursava o 5º ano do ensino fundamental.

“A prefeitura de Fortaleza lamenta a fatalidade e oferece todo apoio aos familiares. A Secretaria está realizando acompanhamento psicológico na escola junto aos alunos e profissionais. As atividades hoje foram suspensas”, informou o Executivo municipal, em nota.

A SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará apura as circunstâncias da morte do menino. “Conforme as primeiras informações, a criança teria passado mal e foi socorrida pelo Samu, mas foi a óbito”, diz o órgão, em nota.

Equipes do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para a ocorrência. Segundo as autoridades, somente após o laudo da perícia, será possível confirmar a causa da morte. O caso está a cargo do 30º Distrito Policial (30º DP).

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, se pronunciou nas redes sociais a respeito do caso. “Dedico minha solidariedade a toda a família, aos amigos e à comunidade escolar. A Prefeitura de Fortaleza está oferecendo todo o apoio aos familiares, aos estudantes e trabalhadores da unidade de ensino. Que Deus conceda conforto neste momento de profunda dor”.