Criança acusa patrão da mãe de passar órgão genital na boca dela enquanto dormia

Uma menina de 8 anos denuncia ter sido estuprada por um homem, de 40, que é patrão da mãe dela, em Timóteo, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. A vítima revelou nessa segunda-feira (10) que o suspeito passou o órgão sexual na boca dela, enquanto dormia. O crime foi revelado após uma vizinha ter visto a criança chorando. O homem nega as acusações e não foi preso, já que não havia flagrante, segundo a Polícia Militar (PM).

Em conversa com os policiais, a criança disse ter dormido na casa do suspeito na noite de sábado para domingo e que durante a madrugada ele entrou no quarto e foi até ela. Conforme registrado na ocorrência, o homem teria passado o pênis na boca da menina.

A garota acordou assustada e contou que o suspeito fez sinal de silêncio ao perceber que ela não dormia mais. O homem estava sem camisa e vestia apenas um short. A vítima revelou tudo que sofreu depois que uma vizinha a encontrou chorando.

Após contar, a menina pediu segredo, pois tinha medo de apanhar da mãe. A mulher resolveu procurar a familiar da vítima devido à gravidade do caso. Os policiais foram até a casa do suspeito. O homem disse ter trabalhado durante o final de semana e confessou ter ido ao quarto onde a criança dormia, mas que não teria feito nada com ela, apenas observado se ela estava bem.

A PM esclareceu que o homem não chegou a ser preso por entender não haver flagrante. O Conselho Tutelar acompanhou o registro da ocorrência. O caso foi encerrado na Delegacia de Plantão de Timóteo. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno sobre as investigações.