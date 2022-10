Crédito para milhões de brasileiros é liberado através do cadastro positivo SERASA

- Publicidade -

Um estudo realizado pela Serasa mostrou que, com a implementação do Cadastro Positivo, cerca de 22,1 milhões de pessoas conseguem acessar crédito mais fácil no país.

Assim, de cerca de 59,1 milhões de pessoas com acesso a crédito, a iniciativa aumentou esse número para 81,2 milhões. Um dos principais motivos pelo qual essas pessoas não recebiam proposta de crédito era o score de crédito baixo.

Contudo, o Cadastro Positivo mudou essa realidade. Então, para saber mais, confira a seguir.

Dessa forma, segundo o Serasa, a baixa pontuação no score de crédito não significa a negativação do nome do cidadão. E sim que existem informações insuficientes do histórico financeiro dos cidadãos. É por isso que o Cadastro Positivo é tão importante, pois oferece maior transparência às instituições.

Assim, do total de pessoas beneficiadas, cerca de 11,8 milhões são mulheres e 10,3 milhões, homens. A faixa etária entre eles é de 26 a 40 anos, com um aumento de 10,2 milhões de pessoas com acesso a crédito. Além disso, 6,2 milhões dos aprovadas possuem entre 41 e 60 anos, enquanto 4,6 milhões têm até 25 anos.

Por fim, de acordo com o Serasa Experian, a ideia com o Cadastro Positivo é dar às companhias de crédito um maior leque de informações.

Com isso, é possível analisar melhor o histórico financeiro do cidadão, além de fazer análises que permitam aumentar a liberação de crédito. Do ponto de vista de quem empresta o dinheiro, isso torna o processo mais seguro, e também mais rentável.

Atualmente, segundo dados da Serasa, são mais de 66 milhões de pessoas inadimplentes. Desde o início do ano, até agora, cerca de dois milhões de brasileiros contraíram dívidas. Em geral, as maiores dificuldades são em relação a bancos e cartão de crédito, mas muitos estão com débitos em serviços essenciais, como água, luz e gás de cozinha.

Fonte/ seucreditodigital.com