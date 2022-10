Corrida Rústica: Bope garante diversão e lazer no Dia das Crianças

- Publicidade -

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizou na manhã desta quarta-feira, 12, a 2ª Corrida Obstacle Bopeano Mirim. Foram ao todo 150 crianças, a maioria acompanhada dos pais, que participaram da segunda edição da corrida rústica e comemoraram o Dia das Crianças de uma forma diferente, junto à tropa de elite da PMAC.

Realizado em parceria com a Acre Running, equipe que organiza eventos esportivos no Estado, o desafio foi uma corrida com obstáculos que simulou situações especiais enfrentadas pelo BOPE. As crianças participantes puderam testar e superar seus limites como prova de realização pessoal, e se divertiram na companhia dos policiais da unidade operacional.

Para o comandante-geral da PMAC, Coronel Luciano Dias Fonseca, que acompanhou de perto a competição, o evento teve caráter socioeducativo, e seu principal objetivo foi fortalecer o incentivo à prática de atividade física e desporto, como uma forma de melhorar o bem-estar e a qualidade de vida. “Além disso, a atividade tem o poder de aproximar o público em geral do nosso Batalhão de Operações Especiais. Isso é fundamental e reflete o compromisso da Polícia Militar em estar presente e interagir de forma eficaz, muito além do trabalho que desempenhamos cotidianamente”, pontuou o comandante.

E a criançada se divertiu! O pequeno Aquiles Silva, de apenas 9 anos, falou da empolgação em participar ao lado do pai, o Sargento da PM Jeferson Silva, também atleta e competidor profissional. “A corrida é muito legal, e eu vim aqui para ganhar! Vai melhorar minha saúde, vou ficar mais forte, e vou ganhar em primeiro lugar”, disse.

E ganhou. Aquiles chegou em primeiro lugar na sua categoria. Os demais competidores também foram agraciados com medalhas e troféus, e participaram de sorteio de prêmios oferecidos pelos organizadores.

Ascom