Corpo de Emílio Santiago será exumado para passar por exame de DNA

O produtor já chegou a fazer um teste de DNA com a irmã do cantor. O laudo apontou o resultado em 63% de certeza do grau de parentesco entre eles. Porém, somente uma exumação dos restos mortais de Emílio poderia comprovar com uma porcentagem maior.

A herança do cantor foi avaliada em R$ 10 milhões. de acordo com a jornalista Fabíola Reipert, da Record. Emílio deixou, além dos direitos autorais de suas músicas e outros bens, um apartamento em Nova York e outro no Leblon, no Rio de Janeiro (RJ).

Emílio morreu em 2013, aos 66 anos, após complicações no quadro clínico de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No ano de 2019, o produtor, chegou, inclusive, a tentar arrecadar o dinheiro por meio de uma vaquinha virtual para pagar os custos do exame e da exumação. O objetivo era levantar o valor de R$ 15 mil.