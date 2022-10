Corpo de Bombeiros do Acre usa cão farejador nas buscas por homem que desapareceu no Amazonas

- Publicidade -

Durante dois dias uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre esteve na cidade amazonense de Boca do Acre (AM), distante 200 km de Rio Branco, realizando buscas na tentativa de encontrar um idoso que teria desaparecido nas águas do rio Purus.

Os militares levaram o cão farejador Hunter, que percorreu um trecho de 16 km na busca por vestígios da vítima.

As autoridades amazonenses haviam informado que o homem desapareceu depois de sair para buscar mandioca em uma área longe do local onde mora. Uma testemunha disse tê-lo visto as margens do rio. Depois do minucioso trabalho a equipe retornou a Rio Branco porque não foram encontrados vestígios.

Acre News