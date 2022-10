Corpo de Bombeiros de Xapuri terá reforma, anuncia Governo do Estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), irá realizar a reforma da unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Xapuri, conforme anunciou nesta quinta-feira, 13, o titular da pasta, Cirleudo Alencar, junto ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Dantas.

“Os bombeiros salvam vidas e merecem essa atenção. O governo do Estado tem o compromisso de reformar as estruturas das sedes do Corpo de Bombeiros em todo o Acre. A partir da parceria da Seinfra e do Corpo de Bombeiros Militar, iremos promover essa ação que valoriza o servidor e salva a vida de pessoas”, frisou Alencar.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros afirmou que a obra era aguardada pela corporação e agradeceu ao Estado por contemplar mais uma vez a instituição.

“O nosso agradecimento à Seinfra, ao governo do Estado, por ter essa visão de garantir a infraestrutura adequada para que seja oferecido o melhor serviço à população acreana. Isso mostra o compromisso em melhor assistí-la”, ressaltou o comandante.

O investimento para reforma do prédio do Corpo de Bombeiros de Xapuri será em torno de R$ 250 mil, proveniente de recursos próprios do Estado. “Esta obra valoriza os bombeiros, melhora o atendimento à população, gera empregos para as pessoas da própria cidade e traz riqueza para os municípios”, concluiu o gestor da Seinfra.

Agência Ac