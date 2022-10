Corinthians encerra preparação para final da Copa do Brasil; veja time provável

- Publicidade -

O Corinthians encerrou a preparação para a final da Copa do Brasil. O Timão entra em campo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Flamengo, na Neo Química Arena, no primeiro dos dois duelos para definir o campeão. Vitor Pereira terá os principais jogadores à disposição.

A tendência é de que o técnico não faça mudanças em relação ao time titular que vinha atuando antes de começar a mesclar a equipe como forma de preparação para o duelo. Portanto, um time provável do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Adson (Gustavo Mosquito ou Ramiro), Yuri Alberto e Róger Guedes.

Nesta terça-feira, o Timão treinou posse de bola, enfrentamento em campo reduzido e teve a tradicional atividade tática que antecede os jogos. Bolas paradas ofensivas e defensivas também fizeram parte dos trabalhos. Para encerrar, houve um treino de finalização.

Vitor terá força máxima no banco de reservas, com a presença do lateral-direito Rafael Ramos e do volante Maycon, ambos recuperados de lesão. A dupla recebeu alguns minutos no jogo anterior, pelo Brasileirão, contra o Athletico.

O grande “reforço” do time titular é o goleiro Cássio, que deu um pequeno susto na torcida, mas não preocupava o departamento médico: o camisa 12 sofreu um trauma no pé contra o Juventude, na semana passada, em Caxias do Sul, e não enfrentou o Furacão.

Mesmo assim, treinou normalmente na segunda e nesta terça e, por isso, está não só liberado, mas também confirmado entre os 11 iniciais, com a braçadeira de capitão.

O jogo terá transmissão ao vivo da Globo para todo o Brasil. O ge narra lance a lance da partida, com vídeos e fotos exclusivos, além de live pré e pós jogo direto da Neo Química Arena.