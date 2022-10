Coreia do Sul pode sofrer dano bilionário com BTS fazendo pausa para ir ao exército

O BTS anunciou uma pausa na carreira até 2025 para cumprimento de serviço militar obrigatório dos membros. Sem a possibilidade da banda de K-pop realizar turnês ou lançar músicas em conjunto por alguns anos, a revista Fortune informa que a Coreia do Sul pode sofrer um dano bilionário em sua economia e a empresa que os administra já está sofrendo com o anúncio.

Desde a sua estreia em 2013, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook alavancaram a indústria do entretenimento do país e trouxeram muitos lucros. A Fortune ressalta que o Hyundai Research Institute disse em 2018 que o BTS estava contribuindo com mais de 18 bilhões de reais para a economia sul-coreana todos os anos. Foi projetado que a boyband arrecadaria quase 153 bilhões de reais entre os anos de 2014 e 2023. Isso que é sucesso!

Diante das notícias do alistamento dos sete meninos e o hiato da banda, as ações do grupo HYBE – responsável por administrá-los – apresentou uma queda de dois e meio por cento na bolsa de valores.

Fonte: ESTRELANDO