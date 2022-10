Copa Verde: Rio Branco pede mudança na data do duelo contra a Tuna Luso/PA

- Publicidade -

A diretoria do Rio Branco encaminhou um pedido para CBF por intermédio da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) pedindo a alteração na data da partida contra a Tuna Luso, do Pará, pela segunda fase da Copa Verde.

A tabela marca a partida no dia 29 deste mês, no Florestão. Contudo, essa é a data da final da Libertadores entre Flamengo e Athletico Paranaense e por isso os dirigentes do Estrelão querem a alteração.

Início de semana

Com um treinamento na academia do clube, o elenco do Rio Branco iniciou mais uma semana de treinos visando à disputa da Copa Verde.

O técnico Chicão vai começar a montar a equipe para o confronto contra a Tuna Luso. O duelo é único e quem passar enfrenta o vencedor da partida entre São Raimundo, de Roraima, e São Raimundo, do Amazonas.

