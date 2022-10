Copa Verde: Rio Branco e Tuna Luso medem forças por vaga nas quartas-de-final

- Publicidade -

Rio Branco e Tuna Luso fazem na noite desta sexta-feira (26), a partir das 20h, no estádio Florestão, o sétimo confronto da história envolvendo os dois clubes.

O confronto será em jogo único e válido pela segunda fase da Copa Verde 2022. O duelo será uma espécie de tira-teima, isso pelo equilíbrio dos números registrados na seis partidas disputadas anteriormente, com quatro empates e uma vitória para cada lado. Os paraenses marcaram sete gols e tomaram seis.

Histórico dos confrontos

Fac símile do jornal O Rio Branco de 31 de janeiro de 1991

O primeiro confronto entre as duas equipes ocorreu na temporada de 1991, precisamente no dia 30 de janeiro, no estádio José de Melo, em duelo pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, quando ambas as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

O Rio Branco entrou em campo na busca da primeira vitória na competição e parecia que conquistaria o objetivo. O atacante Ley, aos 4 minutos, abriu o placar para o time acreano, mas a Tuna Lusa deixou tudo igual no marcador, através de Luiz Otávio, aos 16 minutos, de cabeça.

Sem vencer na competição e ao comando do técnico Mário Vieira, o Rio Branco entrou em campo com a seguinte formação: Kleber; Gersey, Léo, Carlos e Gerson; Jailson, Tinda e Siqueira; Venicius, Hermínio e Ley. Por outro lado, o técnico lusitano José Dutra escalou a seguinte formação para encarar o Estrelão: Luiz Sérgio, Jango, Charles, Luiz Otávio e Joãozinho; Careca, Dema e Sanalto; Joari, Paulo Cézar e Argeu.

No jogo da volta, realizado no mês de março, em Belém do Pará, as duas equipes voltaram a empatar pelo placar de 1 a 1. Neste duelo, o meia estrelado Jailson fez o “Gol do Fantástico”.

Um novo confronto envolvendo as duas equipes ocorreria 12 anos depois pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série C/2003: Tuna Luso 2 x 0 Rio Branco (Belém-PA) e Rio Branco 0 x 0 Tuna Luso-PA (Rio Branco-AC).

Os dois clubes tiveram mais dois duelos na temporada de 2007, também pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Estrelão levou a melhor ao vencer em casa por 3 a 2 e arrancar um empate em Belém do Pará, por 1 a 1.

Veja os confrontos

Série B – 1991

Rio Branco-AC 1 x 1 Tuna Luso

Tuna Luso 1 x 1 Rio Branco-AC

Série C – 2003

Tuna Luso 2 x 0 Rio Branco-AC

Rio Branco-AC 0 x 0 Tuna Luso

Série C – 2007

Rio Branco-AC 3 x 2 Tuna Luso

Tuna Luso 1 x 1 Rio Branco-AC

Agência Acre