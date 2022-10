Copa do Catar terá áreas para torcedores bêbados ficarem sóbrios

A Copa do Mundo de futebol que será realizada no Catar a partir do próximo mês terá áreas para torcedores bêbados ficarem sóbrios, disse o presidente-executivo do evento.

O Mundial, de 20 de novembro a 18 de dezembro, é o primeiro a ser realizado em um país muçulmano com controles rígidos sobre o álcool, apresentando desafios únicos para os organizadores de um evento patrocinado por uma grande marca de cerveja e muitas vezes associado a torcedores que bebem cerveja.

O Catar permitirá que torcedores com ingressos comprem cerveja três horas antes do início do jogo e por uma hora após o apito final, mas não durante a partida, informou a Reuters em setembro, citando uma fonte com conhecimento dos planos para o torneio.

O presidente-executivo da Catar 2022, Nasser Al Khater, disse à Sky News em uma entrevista publicada na quinta-feira (13) que qualquer pessoa que exagere será cuidada.

“Eu sei que existem planos para as pessoas ficarem sóbrias se… elas beberem excessivamente”, disse Al Khater, acrescentando que a medida visa garantir que elas estejam seguras e não causem danos aos outros ou a si mesmas, e que foi “uma boa ideia”.

Al Khater também repetiu as garantias de que torcedores LGBTQ+ serão bem-vindos e se sentirão à vontade no Catar. A homossexualidade é ilegal no Catar, assim como em muitos países do Oriente Médio.

“Todos são bem-vindos aqui e todos se sentirão seguros quando vierem ao Catar”, disse ele quando perguntado sobre sua mensagem aos torcedores LGBTQ+.

Quando questionado se isso incluía torcedores gays de mãos dadas em público, ele afirmou: “Sim” e disse “sim” novamente quando perguntado se isso era uma mensagem de segurança.

Os organizadores do torneio enfatizaram anteriormente que todos, independentemente de sua orientação sexual ou origem, são bem-vindos no Catar, ao mesmo tempo em que alertaram os torcedores contra demonstrações públicas de afeto.

Agência Brasil