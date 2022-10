Conversão proibida causa acidente na estrada do calafate

- Publicidade -

Um casal ficou ferido após uma colisão entre moto com moto, na noite deste domingo, 30, na estrada do Calafate, na frente da Havan, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o casal trafegava sentido Calafate/Centro, quando tentaram entrar no estacionamento da loja Havan, pelo local onde saem os veículos, momento que, outro motociclista que trafegava sentindo centro/Calafate colidiu contra a moto do casal.

Amanda Barcellos, de 15 anos, era a garupa da motocicleta pilotada por Clauvio Carneiro da Silva, de 18 anos. Ambos foram socorridos por uma ambulância do Samu, em seguida foram encaminhados para o Pronto Socorro de Rio Branco.

A adolescente deu entrada na unidade de saúde com uma fratura no fêmur e o rapaz teve uma fratura no braço e na clavícula, ambos estão com o quadro de saúde estável.

Já o condutor da outra moto, identificado por Marcos Pereira da Conceição, de 28 anos, teve somente escoriações leves, sendo encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA).