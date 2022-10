Construção civil no Acre tem o terceiro maior custo do país por metro quadrado

- Publicidade -

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nessa terça-feira, 11, dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) que mostram o estado acreano com o terceiro maior custo do país.

Os dados revelam que o preço do metro quadrado no estado custou R$ 1.796,91 no mês de setembro. Em comparação ao mês de agosto, foi um aumento de R$ 19,61, quando o custo estava em R$ 1.777,30.

Com esse valor, o estado teve aumento maior que a taxa nacional que foi de 0,44% e o preço médio de R$ 1,669,19 mil. A variação do Acre foi de 1,10%.

Além disso, o estado acreano apresentou a maior taxa da região norte e a terceira do país, ficando atrás apenas do Rio de janeiro (R$1.839,08) e Santa Catarina (R$1.880,86).

O acumulado nos últimos doze meses foi a 16,30%. Já no ano, o acumulado fechou em 11,35%.

Fonte/ A Gazeta do Acre