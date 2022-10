Conheça os signos mais arrogantes do zodíaco

- Publicidade -

No geral, confiança é uma característica muito apreciada, mas quando é exagerada e se transforma em arrogância o cenário já é diferente. É essencial conseguir identificar estas pessoas, por isso, o portal BestLife consultou astrólogos e criou uma lista com os signos mais arrogantes do zodíaco.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Graças ao seu ego acabam por ser muito teimosos e acham que nunca estão errados. Além disto, a sua atitude intransigente, também os faz parecer arrogantes.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Têm uma atitude egocêntrica e que os faz parecer mais superficiais. No geral, não falam com ninguém que considerem inferior a si, natureza que os torna muito arrogantes.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Querem estar sempre corretos e, no geral, até estão. Infelizmente têm, muitas vezes, uma má atitude e ficam com fama de arrogantes.

Áries (21 de março a 20 de abril)

Já as pessoas deste signo precisam de muita atenção e têm dificuldade em dividi-la. O que os torna ainda mais arrogantes é o fato de estarem sempre muito concentrados no seu próprio umbigo e nunca tentarem entender outras perspetivas.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Sabichão é o ‘nome do meio’ das pessoas deste signo. São inteligentes e gostam que os outros saibam isso. É impossível fazer com que mudem de opinião e nunca admitem que estão errados.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

São conhecidas como as ‘borboletas sociais’ do zodíaco e querem ser amigos de todas as pessoas. No entanto, às vezes os seus desejos egoístas fazem com que esqueça certas subtileza, e tornam-se arrogantes.

NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL