Conheça os esportes mentais que fazem sucesso ao redor do mundo

É verdade que o termo esporte mental não é muito conhecido, mas existe uma grande chance de você já ter praticado um deles sem saber. Relacionado a modalidades como poker, xadrez e até mesmo go, esses esportes são vencidos pelo uso exclusivo de habilidades mentais. Confira um pouco mais sobre eles abaixo.

Xadrez ganhou uma nova vida nos últimos anos

Muito antes do sucesso de séries como “O Gambito da Rainha” (produzida pela Netflix) que trouxe centenas de milhares de novos jogadores para a modalidade, o xadrez tem amplamente sido o esporte mental mais popular de todos.

A modalidade é praticamente sinônimo de inteligência e desenvolver as habilidades mentais necessárias para praticá-la em alto nível é aspiração de personalidades tão famosas e distintas quanto o físico Albert Einstein, o escritor George Orwell e o cineasta Stanley Kubrick.

O fato é que o jogo é tão popular como esporte mental que até mesmo o caminho reverso ocorreu e diversos enxadristas se tornaram famosos por suas habilidades na modalidade, com destaque para o russo Gary Kasparov e o norueguês Magnus Carlsen.

Os dois transcenderam a mera fama relacionada ao esporte, com destaque para Kasparov, e se tornaram verdadeiros intelectuais publicamente reconhecidos por seus livros e ideias a respeito de diversas áreas que vão além do esporte.

Além do já mencionado “Gambito da Rainha”, outro fator que contribuiu de forma significativa para o crescimento do xadrez nos últimos anos foi a possibilidade de jogar online e a popularidade de sites como o tradicional Chess.com não para de aumentar ano após ano.

Poker é outro esporte mental muito popular

Outra modalidade que faz muito sucesso no Brasil e fora dele é o poker. Conhecido como “esporte das cartas”, quase todo mundo sabe o básico sobre como jogar e a ordem das sequencias de poker, mas poucos realmente dominam as diferentes nuances dessa modalidade.

Um dos grandes motivos para isso é o fato de o poker ser o que é chamado de “sistema de informações incompletas”, de modo que mesmo com todas as cartas na mão e as reveladas na mesa é literalmente impossível que um jogador saiba exatamente o que o oponente (ou oponentes) possui.

Essa imprevisibilidade, já que tudo no poker deve ser analisado em questão de probabilidades e custo de oportunidade, é também a maior responsável pelo alto nível de emoção e engajamento que esse esporte mental promove, especialmente quando se leva em conta momentos únicos em que um entusiasta ambicioso e bom blefador com um simples par consegue vencer um adversário com uma trinca.

Vale mencionar que assim como o xadrez o poker também ganhou popularidade renovada com os lançamentos online e as diversas plataformas disponíveis oferecem desde partidas amistosas até torneios diários, semanais e sazonais.

Essa alta disponibilidade de opções somada ao fato de que é possível jogar em qualquer dispositivo que possua conexão com a internet, seja ele um tablet ou até mesmo um smartphone de luxo, tem feito com que o número de usuários não pare de crescer e atualmente já são mais de 100 milhões de entusiastas por todos os cantos do planeta.

Go é menos conhecido, mas conta com fãs muito apaixonados

É fato que o go é muito menos conhecido no ocidente que no oriente, mas isso não significa que esse esporte mental não conte com uma legião de fãs apaixonados que o coloquem no topo desse gênero.

É preciso ressaltar que no oriente o go conta com a mesma fama e prestígio de ser atrelado a alto nível de intelecto que o xadrez, especialmente em países como o Japão, China e Coreia do Sul, onde ele já foi até mesmo utilizado como ferramenta para desenvolvimento de estratégias militares.

Outro ponto que ajudou a popularidade na modalidade foi o mangá “Hikaru no Go”. Publicado pela famosa Shonen Jump, maior revista de quadrinhos japoneses, o jogo teve um aumento significativo no número de entusiastas, que foram influenciados pelos passos do protagonista.

Para completar, assim como o poker e o xadrez, o go também conta com versão online e todos os dias milhares de jogadores competem em plataformas como KGS Go Server e similares, algo que permitiu o acesso a um público ainda maior para essa modalidade milenar.