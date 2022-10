De acordo com a imprensa local, o processo de transformar Tulsi, uma vila pobre em uma região rural do país, em um hub de produção de vídeos para o Youtube começou com dois amigos, Gyanendra Shukla e Jai Verma, que largaram seus empregos em 2012 para criar canais na plataforma. Gyanendra trabalhava como engenheiro de rede em um banco estatal e Jai era professor de química. Em pouco tempo, os dois triplicaram seus ganhos através do Youtube.

Conteúdos de humor, educação, DIY, música e tutoriais marcam a produção da vila

Os canais mais populares criados pela dupla compartilham esquetes e curtas-metragens, sendo Being Chhattisgarhiya o mais famoso, com mais de 100 mil inscritos e 20 milhões de visualizações ao todo. Assim, aos poucos os outros moradores da cidade se inspiraram na dupla e começaram a também produzir, lançando desde filmes de comédia até vídeos educativos, faça-você-mesmo, tutoriais variados e música.

Atualmente existem cerca de 40 canais na plataforma criados por moradores de Tulsi. Aproximadamente 40% da população da cidade trabalha diretamente na realização dos conteúdos não só para o Youtube, mas também para outras redes como TikTok e Instagram. Enquanto o mais jovem youtuber da cidade tem 15 anos, o mais velho produz aos 85 anos na “Vila dos Youtubers”. Trata-se, provavelmente, da localidade com o maior número de criadores de conteúdo per capita do mundo.