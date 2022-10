Conheça o hotel onde Tiago Abravanel passou a lua de mel com o marido

Tiago Abravanel se casou com o produtor Fernando Poli com um festão em São Paulo, na noite da última terça-feira (11). O ator e o produtor reuniram familiares e amigos para a celebração do casamento na Casa Petra, em Moema, na zona sul da cidade paulistana.

E para celebrar a lua de mel, ficaram hospedados no hotel Unique, localizado no Jardim Paulista, em plena avenida Brigadeiro Luís Antônio, com o auxílio de Guilherme Oliveira, gerente de Eventos do hotel e amigo do casal.

Com arquitetura elaborada por Ruy Ohtake, o hotel Unique é um lugar em São Paulo onde arquitetura, arte, design, moda, gastronomia, música e um serviço dedicado se unem.

Concebido para ser um hotel de vanguarda na cidade de São Paulo, o serviço, o atendimento e o design conquistam o reconhecimento do público e da mídia especializada. O espaço já ganhou importantes prêmios como o de “Melhor Hotel da América do Sul” da Condé Nast Traveler (a “bíblia” do turismo de luxo no mundo) e o de hotel número 1 no ranking do TripAdvisor como o “Melhor Hotel de São Paulo”.

O Espaço de Eventos do Unique ostenta outros dois importantes reconhecimentos vindos da Condé Nast Johansens: os títulos de “Melhor Hotel para Casamentos, Festas e Eventos Especiais” em 2016 e “Melhor Hotel para Reuniões ou Conferências” em 2017.

Não à toa, foi este lugar que o casal escolheu passar a lua de mel. Em setembro, os pombinhos já tinham realizado um casamento civil, mais intimista. Agora, com a cerimônia com mais convidados, também foram presenteados com a estadia no hotel.

O hotel conta com 94 acomodações, onde tecnologia, luxo e design se unem para proporcionar uma hospedagem inesquecível. Dentro desses 94, 10 são suítes, que trazem o máximo em espaço e design num ambiente com quarto e sala, seguindo a curvatura do prédio com o “piso infinito”. E 84 são quartos normais, que são funcionais, confortáveis e aconchegantes.