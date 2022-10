Conheça as cidades de possível lotação do Concurso Banco do Brasil (BBTS)

- Publicidade -

O próximo concurso Banco do Brasil (BBTS), para área de Tecnologia, está sendo aguardado e já tem banca organizadora definida: a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A equipe de jornalismo do Direção Concursos teve acesso, de forma exclusiva, ao contrato entre o órgão e a FGV. Veja mais detalhes aqui!

No documento, é possível encontrar as sedes e unidades do Banco do Brasil para área, onde podem ser os locais de trabalho dos aprovados.

Veja:

Além disso, também é possível encontrar as macro e microrregiões e as cidades de lotação para os servidores do órgão.

Visão Geral

O extrato de contrato para o próximo concurso Banco do Brasil (BBTS), entre a FGV e a empresa, foi publicado no Diário Oficial em 12 de setembro. Veja aqui!

O edital é aguardado desde o ano de 2020, quando a portaria nº 15.964 fixou o quantitativo do setor para 3.205 oportunidades.

O último concurso para área foi realizado no ano de 2015 e organizado pelo Instituto Quadrix, com vagas para os cargos de Analista de Operações, Técnico de Operações (especialidade de Equipamentos) e Técnico Administrativo (área Administrativa).

Os candidatos, à época, foram avaliados em até 4 etapas, sendo:

Prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório);

Prova de títulos (de caráter classificatório e aplicada somente para cargos de nível superior);

Entrega de documentos (de caráter eliminatório); e

Exame médico (de caráter eliminatório).

Resumo concurso Banco do Brasil (BBTS)