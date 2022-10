Conheça a história do temido Barão Vermelho – O Lendário abatedor de aviões de caças

Piloto aéreo do Segundo Reich alemão, Manfred Von Richthofen foi responsável por derrubar 80 aeronaves inimigas na Primeira Guerra, ficando conhecido mundialmente como “Barão Vermelho”.

Richthofen nasceu no dia 2 de maio de 1892, em Breslávia na Polônia, território em que na época fazia parte do Império Alemão.

Descendente de uma linhagem nobre, possuía o título de “Freiher” (Senhor livre em alemão) popularmente traduzido por “Barão”. Sua família era de um longo parentesco de militares aristocratas.

Em 1911 aos 19 anos, seguindo o ramo familiar, Richthofen ingressou na Escola militar no regimento de cavalaria. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, lutou na Rússia e em seguida participou da invasão da Bélgica e da França.

O advento das formações de trincheiras levou a extinção das batalhas de cavalaria. Dessa forma, Manfred passou a servir como entregador de correspondência e operador de telefone de campo, funções que nunca o agradaram.

A frustação por não participar diretamente dos combates se reverterão em 1915, quando foi transferido para a Força Aérea Alemã. Onde recebeu treinamento de piloto de observação e posteriormente, piloto de caça.

Ao finalizar o curso ingressou nos combates aéreos, pilotando as aeronaves Albatroz C. III, Albatroz DII, Albatroz DIII e o mais conhecido Fokker DR – 1 pintado de vermelho brilhante, motivo pelo qual lhe rendeu o título de “Barão Vermelho”. Avião este, que pilotou até o fim de sua carreira.

Manfred acumulava diversas vitórias sobre os inglês e franceses, sendo premiado com a medalha de honra ao mérito, a maior condecoração militar do Império Alemão, e ganhou o cargo de Capitão de Esquadra.

No dia 06 de julho de 1917, ao sobrevoar no território belga, Richthofen levou um tiro de raspão em sua cabeça, causando imediata desorientação e cegueira temporária, mas incrivelmente, conseguiu recuperar a visão à tempo de pousar o seu caça no solo.

Alguns dias após o ocorrido, Manfred teve um encontro com o Kaiser Guilherme II, e contra as ordens médicas, retornou as batalhas aéreas, contabilizando suas últimas vitórias.

Em 1918 ao sobrevoar o norte da França, desconectou-se de sua esquadrilha e acabou sozinho em território inimigo, e sob fogo duplo, vindo do ar e da terra, sua aeronave foi abatida.

Os britânicos o enterraram na França, comemorando a sua morte, porém, com honrarias militares em respeito ao seu arquirrival. Posteriormente, seu corpo foi transportado para a Alemanha.

Manfred Von Richthofen ficou para sempre lembrado como o herói lendário alemão sobre os ares, na Primeira Guerra Mundial.

