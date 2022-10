Confirmada para a próxima novela das sete, Bella Campos ‘a muda de Pantanal’ passa por verdadeira transformação

A atriz que deu vida a Muda em Pantanal, Bella Campos, 24 anos, deu uma repaginada em seu visual e surpreendeu os fãs nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques.

Bella estava em gravação para participação no Caldeirão com Mion e decidiu compartilhar as imagens com seus seguidores. Nas fotos, Bella aparece com o cabelo todo num penteado de fios trançados longos, e para o look escolheu um vestido longo preto com uma fenda gigante.

O novo visual da atriz deixou seus seguidores impressionados que não deixaram de comentar a publicação. “Absurdamente linda”, disse a atriz Pathy Dejesus.

“Perfeita”, escreveu Silvero Pereira. “Bonita pra caramba”, disse um seguidor. “Deusa maravilhosa”, comentou outra. “Linda demais”, comentou mais uma.

O novo affair de Bella, Mc Cabelinho (26), também não deixou de comentar a publicação da gata. “QUEM NÃO VAI FALAR NADA AGORA SOU EU 😂😍 PQP…”, escreveu ele.

Veja as fotos:

Mesmo a atriz e o rapper não assumindo o romance publicamente, eles já foram vistos juntos aproveitando a noite do Rio de Janeiro, e, nos Stories do Instagram, ele mostrou que deu um anel de brilhantes para Bella, o que traz mais certeza ainda sobre as especulações dos fãs do relacionamento.

Bella Campos também tem publicado bastante nas redes ao lado do amado, recentemente ela fez um post em que Mc Cabelinho, que está fazendo shows em Portugal, a presenteou com pastéis de Belém. “Olha quem trouxe pastel de belém, direto de Belém. Aulas!”, disse ela.

A atriz vai participar da nova produção da Rede Globo ‘Vai na Fé’, vai entrar no lugar da atual novela das sete ‘Cara e Coragem’ e interpretará a personagem feminista e ativista Jéssica.

