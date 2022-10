Confirmada em São Paulo a primeira morte por varíola do macaco

- Publicidade -

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou, na manhã desta quarta-feira (12), o primeiro óbito por varíola dos macacos no estado.

Trata-se de um paciente de 26 anos que estava internado desde o dia 1° de agosto no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, passava por tratamento antiviral e tinha comorbidades.

O Brasil já registra seis mortes pela doença, uma em São Paulo, três no Rio de Janeiro e duas em Minas Gerais. Todas as vítimas tinham histórico de baixa imunidade ou problemas de saúde pré-existentes.

De acordo com o Ministério da Saúde, são 8.461 casos confirmados pelo país, nos estados de São Paulo (3.847), Rio de Janeiro (1.137), Minas Gerais (527), Distrito Federal (267), Goiás (509), Bahia (116), Ceará (377), Rio Grande do Norte (96), Espírito Santo (95), Pernambuco (164), Tocantins (11), Amazonas (155), Acre (1), Rio Grande do Sul (238), Mato Grosso do Sul (132), Mato Grosso (99), Santa Catarina (302), Paraná (229), Pará (48), Alagoas (13), Maranhão (22), Paraíba (30), Piauí (18), Roraima (4), Rondônia (7), Amapá (2) e Sergipe (15).

Fonte/ CNN BRASIL