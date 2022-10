Confira QUEM RECEBE, TABELA PIS e CALENDÁRIO PIS 2023

O abono salarial em questão é destinado para quem trabalhou em 2021.

O PIS Pasep é uma união monetária dos fundos constituídos a partir do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Pagos exclusivamente pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, o cálculo do PIS Pasep é constituído a partir de parcelas proporcionais ao tempo de serviço do trabalhador.

Milhares de trabalhadores da iniciativa privada de todo Brasil aguardam pelo pagamento do PIS ano-base 2021 com bastante expectativa.

PIS 2022

Quem trabalhou em 2020 recebeu o PIS 2022 entre março e fevereiro deste ano, mas de acordo com dados do Ministério do Trabalho, mais de 480 mil trabalhadores ainda possuem PIS 2022 para sacar.

A boa notícia é que, segundo o calendário PIS 2022, os valores podem ser resgatados até o dia 29 de dezembro.

PIS 2021

Apesar de muitos buscarem pelo “PIS 2021”, esse abono é pago para quem trabalhou em 2019. Os trabalhadores de 2021 irão receber o PIS ano-base 2021.

Diferentemente dos outros abonos, o PIS 2021 precisa ser solicitado pelos trabalhadores, através de um pedido enviado ao Ministério do Trabalho.

PIS 2021 VAI SER PAGO QUANDO?

O PIS 2021 está sendo pago desde março aos trabalhadores que:

Estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Exerceram algum trabalho remunerado por pelo menos 30 dias em 2019;

Receberam até dois salários mínimos em 2019;

Possuem os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial;

TABELA PIS 2021

A tabela PIS 2021 define o valor do abono de acordo com os meses trabalhados. De maneira geral, o PIS 2021 varia de R$ 92 a R$ 1.100 – salário mínimo vigente em 2019.

A quantia máxima de R$ 1.100 é paga apenas para quem trabalhou durante os 12 meses do ano.

CALENDÁRIO PIS 2021

De acordo com o calendário PIS 2021, o trabalhador só irá receber o abono se enviar uma solicitação, através:

Da central Alô Trabalhador, ligando para o telefone 158;

Do e-mail, enviando o pedido ao endereço eletrônico “[email protected]”, e substituindo as letras “uf” pela sigla do estado onde o trabalhador mora. Por exemplo, se o trabalhador reside em Pernambuco, o e-mail será o “trabalho.pe[email protected]”.

PIS ANO-BASE 2021

O pagamento do PIS ano-base 2021 ainda possui inúmeras indefinições. Como o abono é liberado no ano seguinte ao da atividade exercida, o PIS ano-base 2021 deveria ser pago em 2022.

Contudo, até o presente momento, o governo federal ainda não se pronunciou sobre quando irão ocorrer os pagamentos.

Fonte/ TV jornal.ne10.uol